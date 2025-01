Vor Linda Nolans Tod: Schwester Coleen teilt traurige Infos

Diese Woche verstarb die Schauspielerin Linda Nolan im Kreise ihrer Liebsten. Die Popsängerin kämpfte 20 Jahre lang gegen Brustkrebs, der auch in ihrem Gehirn gestreut hatte. Die letzten Tage ihres Lebens seien laut ihrer Schwester Coleen Nolan von Trost und Liebe geprägt gewesen. Letztere äußerte sich auch vergangenen September zu Lindas Gefühlswelt im Kampf gegen den Krebs. "In der Öffentlichkeit hat sie ein Lächeln auf dem Gesicht, aber in der Nacht ist sie allein [...], ich glaube, das sind die Zeiten, in denen sie Angst hat und weint", gab sie gegenüber Mirror preis.

Zum Zeitpunkt des Interviews befand sich die TV-Persönlichkeit noch mitten in ihren Behandlungen. Ihre Schwester stellte in dieser Zeit etwas Trauriges fest: "Sie hasst es, kahl zu sein. Ich glaube, das ist für sie das Dramatischste. Sie hat ihre Haare verloren und das ist ihr peinlich." Trotz dieser Momente habe Linda nach außen hin nie niedergeschlagen gewirkt. Coleen bewunderte vor allem den Mut ihrer Schwester: "Sie geht mit der Chemo um, als ginge sie zum Supermarkt [...], sie kommt immer wieder zurück, sie lächelt weiter und steht trotzdem immer wieder auf."

Dass die irische Musikerin durch ihre positive Art ihr Umfeld prägte, bestätigte auch ihre Agentin. "Sie war ein Leuchtturm der Hoffnung und des Durchhaltevermögens und teilte ihren Weg, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren", erzählte sie in einer Erklärung gegenüber dem Magazin. Neben ihrer Lebenseinstellung hinterlässt die 65-Jährige auch ein Vermächtnis. Neben einer Kolumne im Daily Mirror erreichte das Allround-Talent sieben Mal einen Top-20-Hit im Vereinigten Königreich. Außerdem nahm sie an der britischen Version von Promi Big Brother teil.

Getty Images Coleen Nolan im November 2014

Getty Images Linda Nolan, Sängerin