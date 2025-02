Promis erweisen Linda Nolan letzte Ehre bei ihrer Beerdigung

In Blackpool nahmen am Samstag Familie, Freunde und Fans Abschied von Linda Nolan. Die ehemalige Sängerin der "Nolan Sisters" starb am 15. Januar umgeben von ihren Geschwistern, darunter Coleen Nolan. Die Trauerfeier fand in der St Paul’s Church statt, demselben Ort, an dem Linda 1981 ihren verstorbenen Ehemann Brian Hudson geheiratet hatte. Zu den Gästen zählten Prominente wie Coleens Ex-Mann Shane Ritchie, die Musikerin Lisa Maffia und der Komiker Tommy Cannon. Auch Fans waren eingeladen, um Linda die letzte Ehre zu erweisen. Ein pink-glitzernder Sarg erfüllte einen von Lindas letzten Wünschen.

In einer emotionalen Ansprache erinnerte sich Paul Elliott, bekannt als Teil der Chuckle Brothers, an seine langjährige Freundin, wie Daily Mail berichtet. "Die Welt ist ein dunklerer Ort ohne Linda", sagte er und berichtete von gemeinsamen Erinnerungen, darunter Mittagessen in ihrem Lieblingscafé im Stanley Park. Lisa Maffia, die mit Coleen für ein TV-Projekt zur Krebsvorsorge arbeitete, lobte Linda für ihren unerschütterlichen Optimismus. Linda, die seit Jahren an Krebs erkrankt war, starb jedoch an den Folgen einer doppelten Lungenentzündung. Ihre tapfere Entscheidung, ihre Beerdigung selbst zu planen, habe ihrer Familie in dieser schweren Zeit viel Last abgenommen.

Linda Nolan wurde als Mitglied der Nolan Sisters berühmt, die in den 1970er- und 80er-Jahren große musikalische Erfolge feierten. Die Familie zog in ihrer Kindheit von Dublin nach Blackpool, das Linda später als ihr "spirituelles Zuhause" bezeichnete. Nach dem Tod ihres Mannes Brian im Jahr 2007 lebte sie weiterhin in der Küstenstadt, umgeben von ihrer Familie. Trotz schwerer gesundheitlicher Herausforderungen blieb sie bis zuletzt eine Frohnatur, die ihre Fans inspirierte. "Lindas Leben war außergewöhnlich, und sie hat die Herzen vieler Menschen berührt", betonte Schwester Coleen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Coleen Nolan bei der Beerdigung ihrer Schwester Linda Nolan an der St Paul’s Church in Blackpool

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Elliott bei der Beerdigung von Linda Nolan an der St Paul’s Church in Blackpool

Anzeige Anzeige