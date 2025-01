Nicht Krebs: Schwester enthüllt Linda Nolans Todesursache

Linda Nolan, die bekannte Schauspielerin und Sängerin, ist am Mittwoch im Kreise ihrer Familie verstorben. Ihre Schwester Maureen Nolan machte die traurige Nachricht auf Instagram öffentlich und erklärte, dass Linda an den Folgen einer schweren doppelten Lungenentzündung gestorben sei. Diese hatte sie über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel erlitten, was ihr durch ihr geschwächtes Immunsystem nach jahrelangem Kampf gegen Krebs zum Verhängnis wurde. "Es war ein Kampf zu viel", schrieb Maureen und ergänzte, dass Lindas letzte Stunden von "Liebe und Trost" geprägt gewesen seien. Auch ihre Schwester Coleen Nolan ehrte Linda in einem emotionalen Beitrag im Netz.

Linda stand in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Kampf gegen den Krebs in der Öffentlichkeit – und hat Millionen mit ihrem Mut inspiriert. Coleen würdigte ihre Schwester auf X mit den Worten: "Sie hat mit Mut, Anmut und Entschlossenheit gegen den unheilbaren Krebs gekämpft und war eine Inspiration für viele." Fast zwei Jahrzehnte trotzte Linda ihrer Diagnose und widmete sich in dieser Zeit nicht nur ihrer eigenen Gesundheit, sondern auch dem Austausch mit anderen Betroffenen. Ihre Familie und Fans betonten immer wieder, wie sehr Lindas Lebenswillen und positive Einstellung sie beeindruckten.

Die Nolans sind eine bekannte Familie in der britischen Unterhaltungsbranche. Linda begann ihre Karriere in den 1970er-Jahren als Mitglied der Musikgruppe The Nolans, die große Erfolge mit Songs wie "I'm in the Mood for Dancing" feierte. Auch außerhalb der Bühne blieb sie eine starke Persönlichkeit, die das Familienleben und vor allem die Beziehung zu ihren Schwestern pflegte. Trotz all ihrer öffentlichen Kämpfe plauderte Linda in Interviews oft über fröhliche Erinnerungen und kleine Anekdoten aus ihrem Leben, was sie für viele Menschen nahbar machte.

Getty Images Die Schwestern Maureen, Bernie und Linda Nolan

Getty Images Linda Nolan im Jahr 2013

