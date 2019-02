Sie war die coole Privatdetektivin an ihrer Highschool und er das sympathische Jackass: Veronica Mars und Logan Echolls, aka Kristen Bell (38) und Jason Dohring (36), spielten sich drei Staffeln lang in die Herzen ihrer Fans. Trotz guter Kritiken blieben die Einschaltquoten unter den Erwartungen – die Serie wurde abgesetzt. Nach einem Kinofilm 2014 soll es jetzt acht neue Folgen der Serie geben, mit nahezu gleicher Besetzung. Und aus dem Teenieschwarm Jason ist ein echter Kerl geworden – Hammerbody und stahlhartes Sixpack inklusive.

"Neue und alte Episoden von Veronica Mars laufen auf Hulu 2019", wie auf dem Instagram-Account der Serie zu lesen ist. Und damit die Fans auch Lust bekommen, die Neuauflage beim Streamingdienst Hulu anzusehen, posten die Schauspieler der Serie selbst spannende und sexy Bilder als Eyecatcher. So auch eines von Jason Dohring, mit nacktem Oberkörper am Strand. Breite Schultern, trainierte Taille, ein mega Sixpack – jeder einzelne Muskel ist definiert. Klar, dass auch Hauptdarstellerin Kristen Bell ihren Senf dazu dazugibt: "Wie versprochen, meine liebsten Marshmallows, hier ist Logan zum Genießen."

Natürlich sind auch die Fans begeistert: "Seine Muskeln haben Muskeln" oder "Logan sieht ziemlich lecker aus da am Strand" ist in den Kommentaren zu lesen. Ob die Fortsetzung der Kultserie allerdings auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

WENN.com Jason Dohring und Kristen Bell bei einem "Veronica Mars"-Screening

Anzeige

Cousart/JFXimages/WENN.com Kristen Bell 2013 am Filmset von "Veronica Mars"

Anzeige

Getty Images Kristen Bell, "Veronica Mars"-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de