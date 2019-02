Vom Bachelorette-Boy zum Bachelor? Am Mittwochabend vergibt der amtierende Rosenkavalier Andrej Mangold (32) seine allerletzte Schnittblume. Während manche Fans des Flirt-Formats wild darüber spekulieren, ob Zumba-Lehrerin Jennifer Lange oder doch eher Flugbegleiterin Evanthia Benetatou das Herz des Basketballers erobern wird, stellt sich anderen bereits die Frage: Wer wird der Junggeselle der kommenden Staffel? Mit einer geheimnisvollen Aussage schürt ausgerechnet Alexander Hindersmann (30) jetzt Gerüchte!

2018 sprühten zwischen Bachelorette Nadine Klein (33) und ihrem Auserwählten noch die Funken und 2019 soll er sich selbst als Bachelor der Qual der Wahl stellen? "Was nächstes Jahr ist, weiß man nicht", lächelt der 30-jährige Schönling im Bunte-Interview. "Sag niemals nie. Wäre vielleicht eine Option. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber wenn es dann so weit wäre, weiß ich auch nicht, ob ich es auf diesem Wege nochmal versuchen würde", hält er die Option offen. Zwischen mehr als 20 Frauen wählen zu müssen, stelle er sich allerdings alles andere als leicht vor.

Auch eine Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance komme für den sportlichen Schnuckel infrage. Was er allerdings ausschließe, sei zum einen das Dschungelcamp, zum anderen Bachelor in Paradise. Sollte ihn RTL jedoch für das Bachelor-Spin-off anfragen, würde er sich die Entscheidung vielleicht doch noch einmal durch den Kopf gehen lassen.

