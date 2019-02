Bald ist der Cast der 12. Staffel von Let's Dance komplett! Neun der insgesamt 14 Kandidaten wurden in den vergangenen Tagen bereits enthüllt. So sind unter anderem RTL-Moderatorin Nazan Eckes (42), Modeschöpfer Thomas Rath (52) und Sängerin Kerstin Ott (37) mit von der Partie. Zwei Namen, die schon seit Wochen im Gespräch sind und auf deren Bestätigung die Fans bislang vergebens warten, lauten Alexander Hindersmann (30) und Bachelorette Nadine Klein (33). Die beiden Ex-Turteltauben hätten richtig Lust, das Parkett unsicher zu machen – doch eine Paar-Reunion auf der Tanzfläche wird es wohl nicht geben!

So schließt Nadines Ex-Freund Alex eine gemeinsame Teilnahme vehement aus. Als Promiflash den einstigen Kuppelshow-Kandidaten beim Made for More Award in Ismaning zum Interview traf, hätte seine Antwort kaum eindeutiger sein können: "Dazu wird es definitiv nicht kommen. Es wird da kein Duell geben. Wenn jemand mitmacht, dann eine Person, aber beide auf keinen Fall." Ob der Fitnesstrainer womöglich der Glückliche sein wird, der sich den kritischen Blicken der Juroren stellen darf?

"Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich hab ja schon öfters gesagt, dass ich Lust drauf hätte, weil es für mich eine persönliche Herausforderung wäre. Ob es letztendlich dazu kommt oder nicht, das wird man sehen", sagte Alex mit einem verschmitzten Lächeln.

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein beim Tribute to Bambi

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann

Getty Images Alexander Hindersmann

