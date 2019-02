Er ging fremd, sie trennte sich, er zeigte Reue und das öffentlich: Cardi B (26) und Offset (27) haben turbulente Zeiten hinter sich. Lange wussten die Fans nicht, ob die Eltern der kleinen Kulture Kiari Cephus sich endgültig "Goodbye" sagen würden. Doch spätestens seit den Grammy Awards war klar: Die beiden Musiker gehören zusammen. Wie harmonisch das gemeinsame Familienleben aussehen kann, zeigt Cardi ihren Followern jetzt im Netz.

Migos-Rapper Offset liegt entspannt auf der Couch und blickt in die Kamera, in seinem Arm liegt die süße Kulture in einem Regenbogen-Kleidchen. Daneben sitzt Cardi und strahlt ihre Tochter an – mit Hammerfigur im Bikini und mit einem lässigen, weißen Strohhut auf dem Kopf. Ein Bild voller Harmonie. Aufgenommen wurde das süße Instagram-Pic aber nicht während eines aktuellen Urlaubs, sondern bereits als die kleine Kulture erst drei Monate alt war. Trotzdem gibt Cardi mit dem Throwback-Post einen kleinen Einblick in ihr Leben als Mama und Ehefrau. Den Fans gefällt es: "Ihr seid so eine wunderschöne Familie" oder "Süßestes Baby aller Zeiten", ist in den Kommentaren zu lesen.

Es scheint gut zu laufen: "Sie verbringen seit den Grammys viel Zeit in Ruhe miteinander. Cardi weiß, dass ihre Liebe zu Offset etwas ganz Besonderes ist und sie will, dass es funktioniert", verrät eine Quelle aus dem Umkreis des Paares Hollywood Life.

Getty Images Offset und Cardi B

Instagram / premadonna87 Offset und Cardi B bei ihrer Baby-Shower im Juni 2018

Getty Images Offset und Cardi B in Los Angeles 2018

