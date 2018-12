Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Cardi B (26) und Offset (27) nun getrennte Wege gehen. Der Rapper will das allerdings nicht so hinnehmen und bettelt regelrecht um die Liebe seiner Verflossenen. Mit einer Aktion am Samstagabend scheint sich Offset aber ins Aus geschossen zu haben: Bei Cardis Konzert stürmte der Musiker mitten im Song auf die Bühne und flehte um ein Beziehungs-Comeback!

Die 26-Jährige spielte gerade einen Gig beim Rolling Loud Festival in Los Angeles. Total überraschend bekam die "I Like It"-Interpretin unangekündigte Unterstützung von ihrem Noch-Ehemann, der sie vor dem Publikum zurückerobern wollte. Für die Mama der kleinen Kulture Kiari offenbar ein absolutes No-Go: "Cardi war davon nicht beeindruckt. Sie war ziemlich angepisst und fand seine Aktion respektlos", erzählte ein Insider nach der Show Hollywood Life.

Noch vor Kurzem habe die Rapperin über einen Neubeginn mit ihrem Ex nachgedacht. "Sie vermisst ihn wirklich sehr", berichtete eine Quelle dem Online-Magazin. Mit seinem Auftritt am Samstag dürfte sich Offset ins eigene Knie geschossen haben: Cardi habe immer mehr das Gefühl, dass sich der 27-Jährige nur um sich und sein Image kümmere.

Dia Dipasupil/Getty Images for iHeartMedia Cardi B bei einem Konzert in New York, Dezember 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for FENTY PUMA By Rihanna Cardi B und Offset auf einem "Fenty by Rihanna"-Event im September 2017

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

