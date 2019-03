Uschi Glas (75) feierte diese Woche runden Geburtstag: Die Schauspielerin wurde 75 Jahre alt! Die Film-Diva kann auf eine lange Karriere zurückblicken, die in den 60ern mit Rollen in Filmen wie "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" und "Zur Sache, Schätzchen" begann. Zuletzt bewies die Bayerin in der Fack ju Göhte-Reihe ihr komödiantisches Talent. Uschi hat aber nicht nur Glück im Job, sondern auch in der Liebe – dank ihres zweiten Ehemannes Dieter Hermann! In einem aktuellen Interview schwärmte das "Schätzchen" der Nation von seinem Gatten!

Mittlerweile sind Uschi und Dieter seit 15 Jahren ein Paar – über ihre erneute Ehe könnte sie nicht glücklicher sein: "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal eine so große Liebe finde. Nach meiner Scheidung war das Thema Mann für mich komplett erledigt. Ich wollte nie wieder einen", erzählte sie im B.Z.-Interview. Sie habe nur noch für ihre Kinder da sein und ihren Beruf ausüben wollen – und dann sei ihr Dieter über den Weg gelaufen. "Wir haben uns anfangs vier Monate lang Hunderte von SMS geschickt. Und gemerkt, dass wir ähnlich ticken. Die gleichen Werte haben", ergänzte Dieter in dem Gespräch.

Uschi war zwischen 1981 und 2003 in erster Ehe mit Filmproduzent Bernd Tewaag verheiratet, der sie mit einer Jüngeren betrogen hatte. Aus dieser Beziehung stammen ihre drei Kinder: Ben Tewaag (42), Alexander Christoph Tewaag und Julia Tewaag.

Franceso Gulotta / ActionPress Uschi Glas und Dieter Herrmann beim 46. Deutscher Filmball 2019

United Archives GmbH / ActionPress Uschi Glas, 1977

GeorgWenzel / face to face / ActionPress Uschi Glas und Dieter Herrmann bei "Ein Herz für Kinder"

