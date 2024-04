Uschi Glas im Familienglück: Ihr Ehemann ist Opa geworden

Uschi Glas (80) ist voller Freude! Die Schauspielerin verrät, dass seit Anfang des Jahres nicht mehr drei, sondern vier Enkelkinder zu ihrer Patchwork-Familie gehören. "Wir haben noch einen Kleinen dazu bekommen, er ist vier Monate alt. Die Tochter meines Mannes ist Mutter geworden", berichtet sie im Interview mit Bild. Die Neu-Mama Charlotte Hermann, die jüngere Tochter ihres Ehemannes Dieter Hermann, lebt zwar in Singapur – dennoch versteht sich Uschi mit ihr blendend, ebenso wie mit Stieftochter Sophie, die in London zu Hause ist.

Uschi geht in ihrer Rolle als Großmutter offenbar total auf. "Ich bin eine wilde Oma. [...] Ich habe überhaupt keine Hemmschwelle Kindern gegenüber. Also, auch wenn ich in die Schulen gehe, selbst wenn die Kinder manchmal befangen sind, irgendwie kann ich die sehr schnell auffangen und dann habe ich auch immer ein bisschen Unsinn im Kopf", plaudert die Sängerin aus.

Welche Aktivitäten sie sich wohl für ihr neues Familienmitglied ausdenkt? Mit den Zwillingen ihrer Tochter Julia tobt Uschi zum Beispiel gerne oder baut Höhlen. Ihren neuen Film "Max und die wilde 7" möchte sie mit ihrem Enkel Cosmo, dem Sohn von Ben Tewaag (47) schauen. "Der ist jetzt acht Jahre, der kann, der darf rein. Mit dem kann ich den Film gucken", erzählt die 80-Jährige.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Uschi bald auch den Namen des kleinen Mannes verrät? Ja, davon gehe ich aus. Nein, den wird sie sicher nicht preisgeben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de