Uschi Glas über den Fremdgeh-Skandal ihres Ex-Mannes

Uschi Glas (81) hat in einem aktuellen Interview mit dem ORF Einblicke in eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gegeben. Die Schauspielerin, die 2003 nach 22 Jahren Ehe von ihrem ersten Mann Bernd Tewaag geschieden wurde, sprach offen über den belastenden Medienrummel und die öffentliche Schadenfreude damals. Anlass der Trennung war eine Affäre ihres Ex-Mannes mit einer deutlich jüngeren Würstchenverkäuferin – ein Vorfall, der in den Medien als "Würstl-Affäre" bekannt wurde. "Die gescheiterte Ehe hat mir sehr zugesetzt. [...] Das wünsche ich niemandem", erklärte Uschi.

Neben der privaten Tragödie rund um ihre Ehe hatte sie zudem mit weiteren Rückschlägen zu kämpfen: Kurz nach der Scheidung sorgte ihr Sohn Ben Tewaag (48) für Negativschlagzeilen, und auch die Einführung ihrer eigenen Kosmetiklinie wurde von einem Skandal überschattet. Besonders drastisch sei für Uschi das Verhalten der Öffentlichkeit gewesen, so die Schauspielerin im Rückblick. Immer wieder habe sie die Schadenfreude und das Getuschel der Leute ertragen müssen: "Die Leute gaffen dich richtig an", berichtete sie über ihre Erfahrungen damals. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es der Schauspielerin, sich wieder aufzurappeln. Sie betonte im ORF-Interview: "Dann musst du halt irgendwann wieder aufstehen. Den Tiefschlag, den kann man nicht wegtun, der ist so. Aber irgendwann musst du sagen, jetzt ist genug, jetzt ist die Trauerzeit vorbei."

Uschi wurde mit Filmen wie "Zur Sache, Schätzchen" und durch Mitwirken an einigen Kinostreifen an der Seite des populären Schlagersängers Roy Black (✝48) zur Legende. Auch heute noch ist die 81-Jährige eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Filmszene und war zuletzt etwa in der erfolgreichen Filmreihe Fack ju Göhte zu sehen. Privat hat sie nach der Trennung von Bernd wieder Fuß gefasst und ist glücklich mit dem Unternehmensberater Dieter Hermann verheiratet.

ActionPress/ PS PRESS Uschi Glas und ihr Sohn Ben Tewaag

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann, November 2024

