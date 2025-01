Bayerischer Filmpreis: Markus Söder kniet vor Uschi nieder

Am Freitagabend wurde das Münchner Prinzregententheater zum glanzvollen Mittelpunkt der deutschen Filmwelt. Im Rahmen des Bayerischen Filmpreises ehrte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) Uschi Glas (80) mit dem Ehrenpreis – und überraschte die Schauspielerin sowie das Publikum mit einer besonderen Geste: Der Politiker ging vor ihr auf die Knie und gab ihr einen Handkuss. Die sichtlich bewegte Uschi erklärte anschließend, wie Bild berichtet: "Ich bin zutiefst dankbar für diese Anerkennung."

Neben ihrer Ehrung gab es auch viele weitere Highlights an diesem Abend, darunter mehrere Auszeichnungen und bewegende Reden. Zu den emotionalsten Momenten gehörte wohl der Auftritt von Jella Haase (32), die für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet wurde. In ihrer Rede rief sie dazu auf, rechter Ideologie entschieden entgegenzutreten, was im Publikum für begeisterten Applaus sorgte. "Ich wünsche mir, dass Politik aufhört mit populistischer Rhetorik, die spaltet und extrem gefährlich ist", äußerte sie und fügte hinzu: "Ich wehre mich gegen die Verharmlosung von rechter Gesinnung."

Der Bayerische Filmpreis fand an diesem Abend bereits zum 46. Mal statt. Nicht nur Uschi und Jella räumten ordentlich ab, auch andere prominente Gesichter durften sich über Auszeichnungen freuen. Unter anderem auch Christoph Maria Herbst (58), der gleich für drei Filme als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet wurde. Der Preis für den "Besten Film" ging beispielsweise an "September 5". Der Streifen von Tim Fehlbaum handelt von dem Münchner Olympia-Attentat bei den Olympischen Sommerspielen 1972.

Getty Images Jella Haase, Bayerischer Filmpreis 2025

Getty Images Christoph Maria Herbst, Bayerischer Filmpreis 2025

