Uschi Glas (80) hält Umzug in ein Pflegeheim für möglich

Uschi Glas (80) schließt einen möglichen Umzug in ein Pflegeheim nicht aus. Im Rahmen eines Interviews auf der Premiere des Films "80 Plus" in München sagte die Schauspielerin laut Kurier: "Wenn es an einem Tag mal so wäre und es gibt keinen anderen Weg – ja, dann ist das halt so." Erst im Sommer habe die Fack ju Göhte-Darstellerin einen Film in einem Heim in Hamburg gedreht.

Die 80-Jährige ist seit fast 20 Jahren mit ihrem Ehemann Dieter Hermann verheiratet. Im März verriet Uschi im Gespräch mit Gala, dass sie anfangs dachte, dass sie zu alt für den Unternehmer wäre – dieser ist nämlich sieben Jahre jünger als sie. "Ich dachte: 'Okay! Das war's, er wird nur ein guter Freund.' Ich sagte ihm, er soll sich eine Jüngere suchen!", gab die dreifache Mutter preis.

Uschi kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: 1966 wurde sie als Apanatschi in "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" bekannt. Danach folgten große Streifen wie "Zur Sache, Schätzchen" oder "Die Weibchen". Auch für zahlreiche Fernsehserien wie "SOKO Stuttgart" oder Das Traumschiff stand sie schon vor der Kamera. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Filmproduzenten Bernd Tewaag gingen drei Kinder hervor.

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann, November 2024

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

