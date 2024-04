Fans sind begeistert: Uschi Glas rockt "The Masked Singer"

Am Samstagabend wurde bei The Masked Singer der Babylöwe enttarnt. Darunter versteckte sich niemand Geringeres als Kultschauspielerin Uschi Glas (80). Und sie hinterlässt bei den Fans einen bleibenden Eindruck. Nach der Demaskierung begeistert Uschi die Zuschauer mit guter Laune und noch jeder Menge Energie. "Uschi Glas, schon cool. Und wie sie sich freut, dass sie mitmachen durfte. Mit 80!", schreibt ein beeindruckter User bei X. Und mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Vor allem das Durchhaltevermögen der "Fack ju Göhte"-Darstellerin wird vom Publikum gefeiert: "Leute, diese Frau ist 80! Sie liebt immer noch, was sie tut und auch hier mitzumachen, tut sie voller Freude! Ich habe solchen Respekt vor dieser immer positiven und lustigen Frau!"

Uschi akzeptierte zwar ihren Rauswurf, dennoch war sie ein wenig enttäuscht. "Es wurmt mich ein bisschen, dass ich so früh erkannt wurde. Ich wäre gerne noch länger dabei gewesen", meinte sie in der Show zu Moderator Matthias Opdenhövel (53). Das Versteckspiel und die Live-Performance haben ihr dennoch eine Menge Spaß gemacht: "Das war ein Riesenspaß und eine richtig tolle Erfahrung!" Uschi war aber nicht die Einzige, die in der Sendung die Maske abnahm: Wie immer wurde das Mysterium enttarnt. Darunter befand sich ein echter Italo-Sänger: Giovanni Zarrella (46). "Als ihr gefragt habt, habe ich sofort 'Ja' gesagt. Es hat so einen Spaß gemacht", freute sich der Musiker.

In der vergangenen Sendung war bereits der Couchpotato entlarvt worden. Darunter hatte sich niemand Geringeres als Kultmoderator Hugo Egon Balder (74) verborgen. Damit befanden sich schon zwei deutsche Superstars in den "Masked Singer"-Kostümen. Man sollte meinen, dass da nicht mehr viel Luft nach oben ist, aber die Fans dürfte diese Promidichte freuen. Immerhin hatte die Sendung in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass unter den Masken keine echten Stars stecken. Dieses Problem scheint mittlerweile jedoch überwunden!

ProSieben/Willi Weber Der Babylöwe, "The Masked Singer"-Maske 2024

ProSieben/Willi Weber Giovanni Zarrell mit der Mysterium-Maske

