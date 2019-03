Ihre Familie gibt ihr Halt! Über drei Monate ist es nun her, dass Daniela Büchner (41) einen furchtbaren Verlust erleiden musste: Ihr Mann Jens Büchner (✝49) verstarb an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Der Tod ihrer großen Liebe ist für die Auswanderin immer noch schwer zu begreifen – doch wie geht es dem Goodbye Deutschland-Star mittlerweile? Mit einem Family-Pic gibt die Power-Mutti ein Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage!

"Nach langer Zeit möchten wir uns hier wieder zeigen", lauten die ersten Worte zu Danielas neuestem Social-Media-Beitrag auf Instagram. "Uns geht es 'ok' , mehr oder weniger. Wir vermissen Jens schrecklich, in jeder Situation, in jedem Moment – er ist immer bei uns." Diese Zeilen gehen ans Herz, genauso wie das Bild, das die 41-Jährige dazu veröffentlicht. Auf dem fröhlichen Schnappschuss ist Danni von ihren Kindern umringt: Joelina Shirin und Jada Selin aus ihrer ersten Ehe sitzen neben ihr, während ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani aus ihrer Beziehung mit Jens auf ihrem Schoß Platz genommen haben. Daniela hat noch einen Sohn: Volkan, der hatte aber laut seiner Mama "null Bock auf ein Foto – Teenager."

Die Löwen-Mama vergaß auch Jens' drei andere Kids nicht: "Natürlich gehören alle acht Kinder zum Team Büchner", stellte die Neu-Brünette klar. Auf dem Bild nicht drauf sind Jenny und Jessica – die beiden ältesten Töchter des Malle-Stars. Sie stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Susanna. Mit Reality-Sternchen Jennifer Matthias hatte der 49-Jährige einen Sohn: den inzwischen achtjährigen Leon, der ebenfalls nicht auf dem Pic zu sehen ist.

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und ihr Sohn Leon, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

