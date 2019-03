Nach dem Aus ihrer Liaison mit dem britischen Popsänger Olly Murs (34) ist Melanie Skyes (48) wieder in Dating-Laune. Und auch der neueste Flirt der 48-jährigen Fernsehmoderatorin und ehemaligen Model soll kein Unbekannter sein. Gerüchten zufolge trifft Melanie den britischen Schauspieler und Komiker Steve Coogan – dessen neue TV-Serie "This Time with Alan Partridge" in diesen Tagen auf dem britischen Sender BBC 1 startet.

Laut dem britischen Magazin Mirror seien die beiden zum ersten Mal gemeinsam gesehen worden, als Steves Film "Stan & Ollie" im Januar im Londoner Soho Hotel Premiere feierte. Weitere Hinweise oder ein Statement der beiden Promis gibt es bisher nicht. Melanie war bereits zweimal verheiratet. Auf die Frage, ob sie es wieder tun würde, sagte sie laut dem UK-Magazin: "Ich sage niemals mehr nie. Denn immer wenn ich das tue, mache ich das Gegenteil."

Steve Coogan, der bisher einmal verheiratet war, ist ebenfalls für seine prominenten Partnerinnen und Dates bekannt. 2005 soll er ein Techtelmechtel mit Courtney Love (54), der Witwe von Nirvana-Frontsänger Kurt Cobain (✝27), gehabt haben. Courtney sagte später, sie habe Steves berühmteste TV-Figur, Alan Partridge, früher nicht gekannt: "Ich war in einer Band mit Leuten, die Alan Partridge kannten. Als ich mit ihnen eine Platte aufnahm, muss ich mir ständig sagen lassen, dass ich ganz schön hinterher sei."

WENN Olly Murs beim Capital FM Summertime Ball 2017

Getty Images Melanie Sykes im Januar 2019 in London

Getty Images Steve Coogan, britischer Komiker

ZUMA Wire / Zuma Press Kurt Cobain, Frances Bean und Courtney Love



