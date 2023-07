Nach Autismus-Diagnose: Melanie Sykes hat Tourettesyndrom

Melanie Sykes (52) spricht offen über ihre Gesundheit. Vor etwa zwei Jahren hatte die hübsche Moderatorin ihre Diagnose öffentlich gemacht: Wie ihr Sohn Valentino leidet auch Melanie an Autismus. Seitdem lernt die TV-Bekanntheit sich und ihren Körper neu kennen – und spricht offen und ehrlich über ihr Leben mit Autismus. Nun verrät Melanie außerdem: Erst kürzlich wurde bei ihr das Tourettesyndrom diagnostiziert!

Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Alan Carr (47) spricht die Ex von Olly Murs (39) in dem Podcast "Life's a Beach" über ihre Gesundheit – und offenbart, dass sie an einem neuropsychiatrischen Syndrom erkrankt ist: "Ich habe gerade herausgefunden, dass ich das Tourettesyndrom habe. [...] Ich bin völlig anders gestrickt und beginne gerade erst, das zu verstehen. [...] Früher dachte ich immer: 'Was stimmt nicht mit mir?'. Jetzt weiß ich, dass mit mir alles in Ordnung ist.

Kurz nach ihrer Autismus-Diagnose machte die Britin deutlich, wie dankbar sie dafür ist, Gewissheit zu haben: "Diese Woche war wirklich lebensverändernd. Wie viele vielleicht wissen oder auch nicht, wurde bei mir am späten Donnerstagnachmittag Autismus diagnostiziert. So viele Dinge ergeben jetzt endlich Sinn." Melanie habe dadurch "ein tieferes Verständnis" von sich selbst und ihrem Leben.

Getty Images Alan Carr und Melanie Sykes im Januar 2019

Getty Images Melanie Sykes, Moderatorin

