Herzogin Kate (37) ist immer perfekt gekleidet, hat stets ein freundliches Lächeln auf den Lippen und nimmt sich bei öffentlichen Auftritten genug Zeit für ihre Fans – kurzum: Seit acht Jahren gibt die Ehefrau von Prinz William (36) den perfekten Royal ab. Auch wenn sie nach außen noch so makellos wirkt, hat Kate offenbar doch eine kleine Schwäche, wie sie selbst offenbarte. Über die machen sich die anderen Mitglieder im britischen Königshaus sogar gern lustig!

In einem seltenen Interview für die Dokumentation Our Queen at 90, die anlässlich des 90. Geburtstags von Queen Elizabeth II. (92) entstanden war, hat Kate verraten, weshalb sie von ihren Familienmitgliedern oftmals aufgezogen wird. "Jeder in der Familie macht sich lustig darüber, dass ich mich stets viel zu lange unterhalte", sagte die Herzogin in dem Interview. Sie erklärte: "Ich denke, ich muss immer noch ein bisschen mehr lernen und mir noch einige Tipps einholen." Seit dem Gespräch sind bereits zwei Jahre vergangen. Ob diese winzige Schwäche der heute 37-Jährigen also längst der Vergangenheit angehört?

Selbst wenn nicht, zieht aktuell immerhin noch eine andere Royal viel Aufmerksamkeit auf sich: Derzeit sind unheimlich viele Augen auf Kates Schwägerin, Herzogin Meghan (37), gerichtet. Sie und Prinz Harry (34) sollen in wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die britischen Buchmacher haben erst kürzlich verraten: Viele Briten wetten darauf, dass das Baby den Namen Diana bekommt.

Matt Cardy/Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. 2012

Getty Images Herzogin Kate in der Lavender Primary School im Februar 2019

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

