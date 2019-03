Die US-amerikanische Fernsehwelt steht unter Schock: Jan-Michael Vincent wurde 1984 durch die Serien "Airwolf" über Nacht zum gefeierten Schwarm. Zwei Jahre lang verkörperte er den Hubschrauberpiloten Stringfellow Hawke in dem TV-Spektakel, doch sein Alkohol- und Drogenproblem führte zum Serienaus. Seiner Zeit galt er als bestbezahltester Schauspieler. Nun müssen sich Fans vom Idol der 80er Jahre verabschieden: Jan-Michael verstarb im Alter von 74 Jahren!

Dies berichtete erst kürzlich TMZ. Demnach sei der Fernsehstar bereits am 10. Februar an Herzversagen in einer Klinik in North Carolina gestorben. Dies geht aus der Sterbeurkunde des einstigen TV-Lieblings hervor, die dem Onlineportal vorliegt. Der 74-Jährige wurde nach seinem Tod eingeäschert. Eine Obduktion fand aber nicht statt.

Jan-Michael blickte auf ein bewegtes Leben zurück. Nach dem Ende von "Airwolf" 1986 fiel der Amerikaner in ein tiefes Loch. In jungen Jahren spielte der einstige Sonnyboy in Filmklassikern wie "Lassie" und "Bonanza" mit. Später wurde Jan nur noch für kleinere Rollen und Low-Budget-Produktionen gebucht. Der Kalifornier hinterlässt seine Tochter Amber und seine Frau Patricia Ann.

ZUMA Studio / Zuma Press Jan-Michael Vincent, Schauspieler

ZUMA Studio / Zuma Press Jan-Michael Vincent, TV-Star

Hollywood Picture Press/face to Jan-Michael Vincent im Jahr 1984



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de