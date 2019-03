Sarah Lombardis (26) Fans können endlich aufatmen! Vor einigen Tagen hatte sich große Sorge um die Sängerin breitgemacht: Die Musikerin war die Treppe hinuntergestürzt und fies umgeknickt. Die Folge war ein angeschwollener Knöchel in der Größe eines Tennisballs. Zwei Tage später meldet sich Sarah nun wieder zu dem Unfall zu Wort – und gibt zum Glück Entwarnung. Ihr geht es mittlerweile schon viel besser!

In ihrer Instagram-Story erklärt Sarah: "Mit meinem Fuß ist übrigens alles soweit okay, es ist zwar noch dick und tut minimal weh, aber es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und wie es im ersten Moment aussah." Dabei habe die 26-Jährige nach dem schmerzhaften Vorfall nicht einmal einen Arzt aufgesucht – und das, obwohl ihre Follower sogar einen Bänderriss vermutet hatten. Aber nein, die "Genau hier"-Interpretin hatte zu viel Angst davor, eine professionelle Meinung einzuholen. "Ich glaube, dann wäre es jetzt auch nicht so gut, dass ich ganz normal laufen könnte", meint jedenfalls Sarah.

Sie ist aktuell aber nicht die einzige Kranke im Hause Lombardi – auch Sohnemann Alessio (3) ist nicht in Bestform: "Hier ist das verschnupfte Häschen", erklärt Sarah im nächsten Clip. Allerdings steckt in dem kränkelnden Hosenmatz auch ein kleiner Rabauke: Er hatte sich doch glatt die ganze Hand blau angemalt! "Jetzt bin ich ein Teufel", lacht Alessio über Mamas neuen Spitznamen für ihn.

STARPRESS/cinnemon red ; Instagram/ sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, "Dancing on Ice"-Kandidatin 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardis Sohn Alessio

