Rami Malek (37) hat das wohl erfolgreichste Jahr seines Lebens hinter sich. Seit dem Biopic zu Queen ist der Schauspieler mittlerweile sogar ein echter Superstar! Für seine brillante Darstellung des Freddie Mercury (✝45) in dem Film "Bohemian Rhapsody" wurde der 37-Jährige nicht nur mit einem Golden Globe als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, sondern auch mit dem begehrten Oscar. Seiner Rolle als Elliot in "Mr. Robot" bleibt er dennoch treu – und dreht jetzt die letzte Staffel der Hacker-Serie!

Wie das Magazin Just Jared berichtet, wurden Rami und sein Schauspielkollege Christian Slater (49) kürzlich am Set von "Mr. Robot" in New York City gesichtet. Mehrere Aufnahmen zeigen die beiden in dicken Mänteln, was offensichtlich dem frostigen Wetter geschuldet ist – im Big Apple kommen die Temperaturen seit Tagen nicht über den Nullpunkt. Wann die Fortsetzung zu sehen sein wird, bleibt allerdings bisher unter Verschluss.

Erst kürzlich hatte Rami jedoch in einem Interview mit dem Online-Nachrichtenmagazin Entertainment Tonight verraten, das Ende werde "sehr, sehr klimatisch". Weiter fügte er hinzu: "Es war eine Ehre, mit Christian und Sam zusammenzuarbeiten und diesen Charakter zu spielen. Ich werde Elliot ziemlich vermissen".

Getty Images Rami Malek mit dem Oscar 2019

Getty Images Rami Malek und Christian Slater im Juni 2016 in Los Angeles

Getty Images Rami Malek und Christian Slater im August 2018

