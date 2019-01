Und der Award für den peinlichsten Moment des Abends geht an … Nicole Kidman (51)! Vielleicht hat sie ihn ja einfach nur nicht gesehen. Oder hat sie ihn absichtlich ignoriert? Am Ende auch egal, denn der Effekt ist derselbe. Rami Malek (37) hat zwar den Golden Globe als bester Hauptdarsteller für seine Verkörperung von Queen-Frontmann Freddie Mercury (✝45) gewonnen, doch erinnern wird man sich wohl auch an diese Szene: Rami, wie er vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit der gut einen halben Kopf größeren Nicole zu gewinnen.

Der Golden Globe in der Kategorie "Bester Film" ging ebenfalls an "Bohemian Rhapsody". Als Laudatorin überreichte die 51-Jährige den Preis. Doch als das Team die Bühne betritt, ereignet sich dieser Fremdschäm-Moment: Rami geht auf Nicole zu, sie wendet sich ab, er berührt sogar mit der linken Hand ihre Hüfte, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, doch sie streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn und begrüßt den Queen-Gitarristen Brian May (71). Der Clip ging direkt viral, der 37-jährige Freddie-Darsteller erntet jede Menge Mitleid von den Fans.

"Rami Malek, wie er versucht Nicole Kidman anzusprechen ist wie ich, wenn ich versuche mit meinem Schwarm zu reden", lautet nur eine Fan-Reaktion auf Twitter. Ein anderer User verteidigt die Schauspielerin: "Die Headline sollte lauten: 'Nicole Kidman ist sich ihrer Umgebung entzückend unbewusst' oder 'Rami Malek zu süß, um zu unterbrechen'."

Getty Images Verleihung der Golden Globes, Kategorie "Bester Film"

Anzeige

Getty Images Rami Malik mit dem Golden Globe für seine Hauptrolle in "Bohemian Rapsody"

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de