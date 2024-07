Liebes-Urlaub: Rami Malek und Emma Corrin turteln am Strand!

Rami Malek (43) und Emma Corrin gehören zu den Paaren, die Fotografen nur in Ausnahmefällen vor die Linse bekommen. Jetzt wurden sie jedoch bei einem romantischen Strandausflug am Samstag in Brasilien gesehen. Die Turteltauben hatten dort bei ihrem gemeinsamen Spaziergang ganz offensichtlich eine traumhaft schöne Zeit, wie brandaktuelle Fotos zeigen. Auf den Schnappschüssen, die People vorliegen, sieht man deutlich, wie die zwei zusammen lachten und die Finger kaum voneinander lassen konnten.

Emma entschied sich an dem entspannten Strandtag für ein cremefarbenes langärmliges Oberteil und blau gestreifte Shorts. Vor der intensiven Sonne schützte sich der The Crown-Star mit einer hippen Sonnenbrille. Rami wählte für den Ausflug am Strand von Ipanema ein komplett cremefarbenes Outfit, welches perfekt auf das von Emma abgestimmt schien. Er trug ein lässiges, helles Hemd und eine beigefarbene lange Hose. Um den Partnerlook zu perfektionieren, setzte auch er auf eine trendige Sonnenbrille. Auf einer der Aufnahmen ist der "Bohemian Rhapsody"-Darsteller zu sehen, wie er und Emma jeweils mit umschlungenen Armen an den Wellen von Rio de Janeiro laufen. Wie glücklich die beiden miteinander sind, ist anhand der Fotos eindeutig für alle Welt zu erkennen.

Erst vor wenigen Tagen war die Serienbekanntheit noch auf der Promotour ihres neuen Films "Deadpool & Wolverine". An der Seite von Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) spielt der Hollywoodstar dieses Mal ebenfalls eine der tragenden Rollen. Wie geschickt Emma auch außerhalb der Leinwand die Blicke aller auf sich ziehen kann, bewiesen diverse Red-Carpet-Looks in den vergangenen Tagen. Das Schauspieltalent ließ in ihren außergewöhnlichen Outfits teils tief blicken! So trug Emma in London eine offene Lederjacke, verzichtete aber auf ein weiteres verhüllendes Kleidungsstück.

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

Getty Images Emma Corrin im Juli 2024

