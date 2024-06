Bald verlobt? Rami Malek und Emma ziehen in luxuriöse Villa

Emma Corrin und Rami Malek (43) haben offenbar den nächsten Schritt gewagt. Bereits seit vergangenem Sommer wurden die beiden Schauspieler immer wieder total verliebt miteinander abgelichtet. Nun sollen sie sogar zusammengezogen sein, wie ein Insider gegenüber The Sun verrät. "Sie sind vor ein paar Wochen zusammen in ein Haus im Wert von sechs Millionen Euro gezogen." Das Luxusanwesen soll nur einen Katzensprung von vielen anderen Promi-Villen entfernt sein. Zu ihren Nachbarn gehören nun demnach unter anderem Harry Styles (30) und Cat Deeley.

Emma und Ramis Freunde seien sich zudem ziemlich sicher, dass bei den beiden Turteltauben in absehbarer Zeit auch die Hochzeitsglocken läuten könnten. Demnach seien sie laut Insiderwissen nicht überrascht, wenn Rami seiner Liebsten bald einen Heiratsantrag mache. "Rami und Emma meinen es beide sehr ernst miteinander. Obwohl sie erst seit 11 Monaten zusammen sind, geht alles sehr schnell bei ihnen, denn für sie fühlt sich diese Beziehung bereits wie eine Ewigkeit an", fügt die Quelle hinzu. Trotz allem haben der The Crown-Star und der "Bohemian Rhapsody"-Darsteller bisher kein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus veröffentlicht.

Ob dieses Statement überhaupt noch vonnöten ist? Im September vergangenen Jahres tauchten die ersten gemeinsamen Kussfotos von Emma und Rami auf. Seither wurden die beiden in regelmäßigen Abständen immer wieder beim Turteln abgelichtet. Das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit hatten sich die Schauspieler bei einem Konzert von Bruce Springsteen (74) gezeigt, wie Daily Mail berichtete. Und das, obwohl bis zu diesem Punkt noch nicht einmal die Trennung von Ramis damaligen Partnerin Lucy Boynton (30) bekannt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

Anzeige Anzeige

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass sich Emma und Rami bald verloben werden? Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Nee, das dauert noch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de