Hier genießen Emma Corrin und Rami Malek ihre Zeit zu zweit

Rami Malek (43) und Emma Corrin sind wieder zusammen gesichtet worden. Diesmal verbrachten die beiden Schauspieler ein ruhiges Date und spazierten in West Hollywood umher. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wirken die beiden außerdem sehr vertraut: Ein Foto zeigt, wie der The Crown-Star den Arm liebevoll um Rami legt und auf einem zweiten strahlt dieser in Gesellschaft von Emma bis über beide Ohren.

Für ihren entspannten Ausflug entschied sich das Paar für lässige Klamotten. Emma trug eine lockere Jeansshorts mit einem schwarzen Top und band sich ein dunkles Sweatshirt um den Oberkörper. Dagegen hatte sich der "Bohemian Rhapsody"-Star für eine schwarze, ausgewaschene Jeans und ein Grafik-Shirt entschieden. Damit bewiesen sie erneut, dass sie scheinbar nicht nur charakterlich super zusammenpassen, sondern auch ihre Looks total gut aufeinander abstimmen können.

Und wie es scheint, meinen sie es sehr ernst miteinander. Ein Insider offenbarte nämlich erst kürzlich gegenüber The Sun, dass Rami und der Filmstar nach rund einem Jahr Beziehung den nächsten Schritt gewagt haben: "Sie sind vor ein paar Wochen zusammen in ein Haus im Wert von sechs Millionen Euro gezogen." Zudem erläuterte dieser, dass es keine Überraschung wäre, wenn bald die Hochzeitsglocken läuten – denn es gehe "alles sehr schnell bei ihnen", da sich ihre Beziehung "bereits wie eine Ewigkeit" anfühle.

MEGA Emma Corrin und Rami Malek im Juli 2023 in London

Raw Image LTD / MEGA Emma Corrin und Rami Malek im September 2023

