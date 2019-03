Große Trauer um Kelly Catlin! Die professionelle Bahnradrennfahrerin beging am Freitag Suizid – im Alter von nur 23 Jahren. Während ihrer sportlichen Karriere konnte die US-Amerikanerin beeindruckende Erfolge verbuchen. Sie vertrat ihre Nation unter anderem bei den Olympischen Spielen 2016 und holte mit dem Team die Silbermedaille. Nun gab ihr Vater bekannt, dass seine Tochter sich das Leben genommen hat.

Am Sonntag teilte Mark Catlin dem Sportmagazin VeloNews in einem persönlichen Interview mit, dass Kelly Freitagnacht in ihrer Heimat Kalifornien Suizid begangen habe. Über die Beweggründe hüllte er sich in Schweigen – der Schock über den tragischen Verlust sitzt tief. "Es vergeht keine Minute, ohne dass wir an sie und das wundervolle Leben, das sie hätte führen können, denken. Es vergeht keine Sekunde, in der wir nicht unser eigenes Leben für ihres geben würden. Der Schmerz ist unvorstellbar", schrieb Kellys Papa.

Auch die Sportwelt trauert um das Ausnahmetalent. Rob DeMartini, der Vorsitzende des US-Bahnradrennenverbandes, brachte seine Anteilnahme in einem offiziellen Statement zum Ausdruck: "Die gesamte Bahnradrennen-Gemeinschaft betrauert diesen schweren Verlust. Wir bieten Kellys Team-Kollegen, Coaches und Mitarbeitern Unterstützung an." Außerdem wolle er alle, die Kelly gekannt haben, dazu ermutigen, sich in dieser schweren Zeit gegenseitig Kraft zu geben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kelly Catlin bei einem Wettkampf, März 2018

Getty Images Sarah Hammer, Kelly Catlin, Chloe Dygert und Jennifer Valente bei den Olympischen Spielen 2016

Getty Images Jennifer Valente, Ruth Winder, Sarah Hammer und Kelly Catlin bei den Pan American Games 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de