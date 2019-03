Nach Der Bachelor ist bekanntlich vor Bachelor in Paradise! Gerade erst ging die Staffel um Rosenkavalier Andrej Mangold (32) zu Ende und schon stellt sich die Frage: Welche der leer ausgegangenen Damen darf wohl dieses Jahr unter der tropischen Sonne noch einmal auf Partnersuche gehen? Noch hat RTL nicht bekannt gegeben, wann die zweite Season des Resteverwertungsformats an den Start gehen wird. Doch welche Bachelor-Lady 2019 wollte ihr unbedingt bei BiP sehen?

Auch in der diesjährigen Staffel mit Andrej sind einige Mädels den Zuschauern mehr im Gedächtnis geblieben als andere. Allen voran Kickbox-Zicke Isabell Bernsee (29). Mit ihrer "Bauer"-Beleidigung hinterließ sie beim Rosenkavalier nicht gerade einen sympathischen Eindruck. Doch hätte sie Lust auf ein neues Liebes-Abenteuer unter Palmen? Im Interview mit RTL.de gibt sich die 28-Jährige hoffnungsvoll: "Da ist natürlich auch viel mehr Auswahl. Ich hoffe, dass ihr mich dabei sehen werdet." Auch die extrovertierte Christina Graß (30), die von Andrej immerhin die allererste Rose bekam, wünscht sich eine neue Herausforderung: "Das wäre doch klasse. Da habe ich ja auch mal die Chance, zum Zuge zu kommen. Man kann seinen Kindern später erzählen: 'Mami und Papi haben sich im Paradies kennengelernt.'"

Auch Evanthia Benetatou dürften viele Zuschauer vor allem wegen ihrer Sex-Kampfansage nach der letzten Rose im Paradies wiedersehen wollen. Doch was hält die Düsseldorferin davon? "Ich kann es mir definitiv vorstellen, am besten auch zusammen mit der Jade, dann rocken wir das Ding", stellte sie klar. Jade Übach sieht das übrigens ganz genauso. Die Drittplatzierten Vanessa Prinz und Powerfrau Stefanie Gebhardt sind ebenfalls interessiert. Welche Dame würdet ihr gern bei "Bachelor in Paradise" sehen?

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jade Übach, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Vanessa Prinz, Bachelor-Kandidatin 2019

