Seit Mittwochabend herrscht endlich Gewissheit: Andrej Mangold (32) hat bei Der Bachelor seine große Liebe in Kandidatin Jennifer Lange (25) gefunden. Der Zweitplatzierten, Evanthia Benetatou (26), musste der Sport-Freak im selben Atemzug das Herz brechen. In der großen Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig (55) machte Eva dann aber ziemlich schlüpfrige Andeutungen von ihr und dem einstigen TV-Single. Diesen Move fanden Andrej und seine Neu-Freundin Jenny ziemlich daneben!

Gegenüber Promiflash zeigten sich die beiden immer noch sehr überrumpelt von der ziemlich zweideutigen Stichelei. "Die Reaktion von Eva war total überraschend", begann die 25-Jährige. Sie habe in der Villa nie wirklich etwas mit der Flugbegleiterin zu tun gehabt – könne dennoch verstehen, dass Eva da etwas Luft ablassen musste. Andrej hingegen hatte da schon deutlichere Worte parat: "Ich fand den Rahmen einfach nicht passend."

Der ehemalige Basketballprofi beharrte darauf, dass er mit Eva bereits über das Geschehene gesprochen habe. "Deshalb fand ich es nicht in Ordnung, dass sie vor Kameras in so einem Rahmen komische Anspielungen macht", stellte der attraktive Sportler klar. Er sei immer ein Freund davon gewesen, alles direkt anzusprechen – das habe die Düsseldorferin aber in dieser Situation nicht gemacht.

TVNOW Frauke Ludowig im Talk mit einigen Bachelor-Kandidatinnen und Andrej Mangold

TV NOW Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

Promiflash Jennifer Lange und Andrej Mangold im Promiflash-Interview

