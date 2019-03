Dieser Skandal in Hollywood schlägt große Wellen! Am Dienstagnachmittag waren schwere Vorwürfe gegen zahlreiche Schauspielerinnen laut geworden: Felicity Huffmann (56), Lori Loughlin (54) und weitere Filmstars sollen verschiedene Elite-Universitäten bestochen haben, um ihre Kinder an den beliebten Schulen unterzubringen – ein klarer Verstoß gegen das Gesetz. Nach einer offiziellen Anklage wurde Felicity bereits festgenommen – und auch ihre Kollegin Lori soll sich nun stellen wollen.

Wie das amerikanische News-Portal Daily Mail nun berichtet, soll die Full House-Darstellerin bereits von Kanada auf dem Weg nach Los Angeles sein, um sich den zuständigen Behörden persönlich auszuliefern. Neben Lori ist auch ihr Ehemann Mossimo Giannulli angeklagt – im Gegensatz zu seiner Gattin soll sich der Designer jedoch bereits in Haft befinden.

Die Anschuldigungen gegen die Serienschönheit und ihren Mann wiegen schwer: Mehr als 500.000 Dollar, umgerechnet knapp 442.000 Euro, sollen beide gezahlt haben, damit ihre Töchter Olivia und Isabella als vermeintliche Sportlerinnen an der University of Southern California studieren können. Entsprechende Kurse oder Teams habe jedoch keine jemals besucht. Die Mädchen hätten davon zudem keine Ahnung gehabt, heißt es auf der Webseite.

Getty Images Felicity Huffman 2018 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin 2002 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Lori Loughlin (mitte) mit ihren Töchtern Isabella und Olivia

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lori sich stellen will? Das ist das einzig Richtige. Einfach nur theatralisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de