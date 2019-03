Es sind wirklich schwere Vorwürfe, denen sich Felicity Huffman (56) derzeit stellen muss! Um ihrer ältesten Tochter eine erstklassige Ausbildung zu ermöglichen, soll die Schauspielerin zu unlauteren Mitteln gegriffen und damit gegen das Gesetz verstoßen haben. Zusammen mit 48 weiteren Angeklagten, darunter auch Schauspiel-Kollegin Lori Loughlin (54), wurde sie wegen des Verdachts auf massive Bestechung angeklagt. Jetzt sitzt Felicity sogar hinter Gittern.

Diese schockierende Nachricht bestätigt das Online-Magazin TMZ. Gerichtsakten sollen belegen, dass die 56-Jährige und andere Beschuldigte bis zu sechs Millionen US-Dollar Bestechungsgelder gezahlt hätten, um ihre Kinder in verschiedenen Elite-Universitäten wie Yale, Stanford, Georgetown und der University of Southern California unterzubringen. Felicity befinde sich aktuell in Untersuchungshaft – soll aber nach einer eigenhändigen Unterschrift wieder freigelassen werden. Letztere sei ihr Versprechen, zum Gerichtstermin persönlich zu erscheinen.

Die Desperate Housewives-Darstellerin und ihr Ehemann William H. Macy (68) hätten 15.000 US-Dollar hingeblättert, um ihrer Tochter bessere Chancen bei der College-Aufnahmeprüfung zu gewähren. Die Anklageschrift besagt, dass dem gemeinsamen Kind der beiden Schauspieler bei dem Test die doppelte Zeit eingeräumt worden sei. Außerdem habe der bestochene Prorektor zugestimmt, die Antworten danach heimlich zu korrigieren. Eine öffentliche Stellungnahme von Felicity zu den Vorwürfen liegt bislang noch nicht vor.

Getty Images Lori Loughlin 2019 in Beverly Hills

Getty Images William H. Macy und Felicity Huffman 2019 in Los Angeles

Getty Images Felicity Huffman 2019 in Los Angeles

