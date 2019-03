Daniela Büchner (41) wird ihren Jens (✝49) niemals vergessen! Im November verstarb der Ballermann-Star infolge seiner Krebserkrankung. Am Montag lief die letzte Goodbye Deutschland-Folge mit dem Mallorca-Auswanderer im Fernsehen. In den zwei Stunden Sendezeit ging es nicht nur um die letzten Tage in seinem Leben, sondern auch um die riesige Trauer, die Danni und ihre Kids nach seinem Tod bis heute verspüren und bewältigen müssen. Eins wurde den Zuschauern bei den hochemotionalen Szenen besonders bewusst: Für die Blondine war der Sänger der Mann ihrer Träume!

In dem "Goodbye Deutschland"-Special wurde noch einmal deutlich, wie turbulent Jens' Leben war. Er musste in den vergangenen Jahren nicht nur etliche Liebespleiten verschmerzen, sondern fing auch beruflich immer wieder von vorne an. Seiner Frau Daniela ist daher bewusst, dass viele ihren Mann stets als verpeilten Chaoten wahrgenommen haben. Doch für sie selbst war der Publikumsliebling viel mehr: "Mein Mann war in sämtlichen Situationen ein wahrer Held. Natürlich war er chaotisch. Natürlich haben viele Leute gesagt: 'Oh Gott! Das gibt's nicht! Warum ist das wieder passiert?' Aber er war von Grund auf ehrlich. Er war sehr loyal. Er war einfach Mensch", erinnert sich die 41-Jährige in einem Instagram-Clip an ihren Partner.

Jens' Tod hinterlässt nicht nur bei Daniela eine große Lücke. Seitdem der Wahlmallorquiner mit der Blondine liiert war, kümmerte er sich auch rührend um ihre drei Kinder aus einer früheren Beziehung. Daher leidet auch sein Stiefsohn Volkan nach wie vor heftig unter dem Verlust. "Jens war mein bester Freund, wir haben viel Scheiße gemacht. Aber er war auch mein Vater. Ich finde es ungerecht", ringt der Teenager vor laufenden Kameras mit den Tränen.

TV NOW Daniela Büchner bei "Goodbye Deutschland"

VOX / 99pro media Volkan, Daniela mit Diego, Jens Büchner mit Jenna, Joelina-Shirin und Jada

Action Press / Hauter,Katrin Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

