Jens Büchner (✝49) wird ein allerletztes Mal bei Goodbye Deutschland zu sehen sein! Am 17. November verstarb der TV-Auswanderer ganz überraschend infolge seiner Krebserkrankung. Noch bis kurz vor seinem Tod wurde der Mallorca-Star von einem Kamerateam begleitet. Diese letzten hochemotionalen Aufnahmen werden nun in Kürze im Fernsehen zu sehen sein. Am Montag ab 20:15 Uhr können sich die Fans der Show von dem Publikumsliebling verabschieden. Dabei sehen sie auch, wie sehr Jens' Familie unter seinem Tod leidet!

In der heutigen "Goodbye Deutschland"-Folge werden nicht nur die letzten Tage in Jens' Leben gezeigt – auch die schwere Zeit danach wird einen Großteil der Sendezeit einnehmen. Vor allem seine Frau Daniela (41) wird ganz offen über die Leere sprechen, die sie seit dem Tod ihres Partners verspürt. "Ich wusste, dass es passieren wird. Aber als es dann passiert ist, hab ich gedacht: 'Nein, das kann nicht sein!' Ich hab an ihm gerüttelt und hab ihn geküsst und gesagt, er soll aufstehen", erinnert sich die 41-Jährige.

Doch nicht nur bei Danni werden jede Menge Tränen fließen: Auch ihre Kids Joelina, Volkan und Jada weinen vor laufenden Kameras um ihren Stiefvater. Vor allem Volkan leidet enorm unter Jens' Tod. "Er war mein bester Freund, aber auch mein Vater. Es ist ungerecht, ich habe meinen leiblichen Vater nicht so doll gekannt und dann ist er verstorben. Und Jens hab ich gut gekannt und er ist gestorben. Zweimal einen Vater zu verlieren, ist schon böse", trauert der Teenager um seinen Elternteil.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner bei "Goodbye Jens - Party-Stars halten zusammen"

ActionPress Jens und Daniela Büchner im Wurst Haus in Palma

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

