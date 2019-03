Im April hat das Warten endlich ein Ende – und trotzdem dürften die Fans diesem Serien-Highlight mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegensehen: Game of Thrones geht in die achte und auch finale Runde. Während die Staffel mittlerweile abgedreht ist und der erste offizielle Trailer bereits für Herzklopfen gesorgt hat, wissen offenbar selbst einige Darsteller nicht, was sie erwartet: Carice van Houten (42) hat keine Ahnung, wie das Finale ausgeht!

Bereits seit 2012 stand die Schauspielerin für die beliebte HBO-Serie vor der Kamera. Auf die Frage von Sunday Times Culture, ob die Gerüchte darüber stimmten, dass mehrere Enden gedreht worden seien, gab die Melisandre-Darstellerin allerdings eine überraschende Antwort: "Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe davon gehört." Die 42-Jährige verriet, dass sie nur ihre eigenen Szenen kenne: "Also, um nichts zu spoilern, weiß ich auch so wenig wie möglich. Ich werde selbst ziemlich überrascht sein, weil ich nicht alles gelesen habe."

In dem Interview plauderte die gebürtige Niederländerin auch aus, dass sie einige Male mit ihrer Rolle als düstere Priesterin gekämpft habe. Carice habe nichts dagegen, einen unsympathischen Charakter zu spielen, da diese oft interessant seien. Aber Melisandre sei nicht gerade jemand gewesen, den der Zuschauer schnell ins Herz schließen konnte: "Also musste ich für sie kämpfen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe es irgendwie genossen, dass Leute mich ein wenig hassen."

AdMedia/face to face/ActionPress Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmys 2016

WENN.com Carice van Houten als Melisandre und Stephen Dillane als Stannis Baratheon in "Game of Thrones"

Wiese/face to face/ Action Press Carice van Houten als Melisandre in "Game of Thrones"

