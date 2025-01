Schon seit Jahren: Schauspieler Guy Pearce ist getrennt

Guy Pearce (57) und seine Partnerin Carice van Houten (48) sind kein Paar mehr. Diese Nachricht machte die Schauspielerin vor wenigen Stunden auf Instagram bekannt. "Er und ich sind gute Freunde und lieben uns sehr, aber wir sind schon seit Jahren kein Paar mehr", erklärte der Game of Thrones-Star in seinem Statement. Jedoch sei Carice mehr als froh, dass sie sich nach wie vor gut verstehen und sich auf ihren gemeinsamen Sohn Monte fokussieren. "Ich bin jedoch sehr stolz darauf, dass wir eine wunderbare Partnerschaft führen und die wahre Liebe unseres Lebens großziehen – unseren wunderschönen Sohn [...]", schrieb sie abschließend.

Normalerweise würde Carice nichts zu ihrem Privatleben teilen. "Aufgrund einiger Schlussfolgerungen in den Medien in Bezug auf meine Beziehung zu Guy in der letzten Woche wollte ich etwas klarstellen", erklärte sie in ihrem Statement. Was genau sie damit meint, klärt sie nicht auf. Jedoch bezeichnete Guy sie vor wenigen Wochen in einem Interview als seine Ex-Frau – somit kamen erste Spekulationen um eine Trennung der beiden auf. "Meine Ex-Frau Kate war die größte Liebe meines Lebens, aber ich habe sie jetzt hinter mir gelassen und die größte Liebe meines Lebens ist mein Kind, Monte", sagte er gegenüber The Guardian Anfang des Monats.

Carice und Guy begannen 2015 miteinander auszugehen. Ein Jahr später begrüßten sie ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt. Einige Fans hofften, dass die beiden möglicherweise nach all den Jahren den nächsten Schritt zusammen gehen würden. Besonders nachdem sich der "Neighbours"-Darsteller bei den 34. Gotham Film Awards im Dezember mit einem auffälligen Ring am Finger zeigte – ein Ehering war es aber nicht gewesen, wie mit dem Bekanntwerden der Trennung nun klar ist.

Getty Images Carice van Houten bei der Post Emmy Awards Reception in Los Angeles

Getty Images Guy Pearce, Schauspieler

