Peter Orloff (75) steht zu seinem Wort! Vor einigen Wochen verließ der Schlager-Star das Dschungelcamp als Drittplatzierter. Die Siegprämie von 100.000 Euro ging ihm damit zwar durch die Lappen, doch das hält den fitten Strahlemann natürlich nicht davon ab, sein Spenden-Versprechen in die Tat umzusetzen: Einen Teil seiner Gage reichte er nun pünktlich zu seinem Geburtstag an Hilfsprojekte für Kinder weiter!

Am 12. März war es so weit: Der Musiker feierte seinen 75. Ehrentag, unter anderem mit prominenten Gästen wie Kollege Heino (80) und dessen Frau Hannelore. Auf der Feier überreichte Peter einen unterschriebenen Scheck über 40.000 Euro an zwei Stiftungen, berichtet Guten Morgen Deutschland: Mit dem Geld unterstützen die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" und die Stiftung "Fly & Help" den Bau einer Schule in Argentinien. Schon bald wolle der Sänger nach Südamerika fliegen, um das Projekt vor Ort zu besuchen.

Insgesamt soll der 75-Jährige für sein Gastspiel im TV-Dschungel eine sechsstellige Summe erhalten haben. Das Geld war offenbar der Grund, dass Peter seine vorige Skepsis am Format über Bord geworfen und sich doch für die Teilnahme entschieden hatte. "Ich hatte ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Aber es ist nicht so, dass ich selbst das Geld brauche. Ich möchte 40 000 Euro meiner Gage spenden für den Bau einer Schule in Argentinien, um Kindern des Guarani-Indianerstammes Bildung zu ermöglichen", hatte er schon im Januar in einem Interview erklärt.

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff im Dschungelcamp, Tag 16

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Peter Orloff, Schlagerstar

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff, Finalist bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de