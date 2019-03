Amy Schumer (37) steht kurz vor der Geburt ihres ersten Nachwuchses! Im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft hat die Schauspielerin allerdings mit einem lästigen Leiden zu kämpfen: Aufgrund von starker Übelkeit musste sie zuletzt kürzertreten und mehrere Auftritte ihrer Comedy-Tour absagen. Aktuell hat sich die 37-Jährige ein wenig erholt und stand für ein Shooting vor der Kamera – ihren Fans präsentierte sie nun witzige Aufnahmen vom Set!

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, läuft die hochschwangere Amerikanerin Enten hinterher – fast vollkommen nackt. Die "I Feel Pretty"-Darstellerin trägt lediglich Boots an den Füßen. "An einem kalten Morgen ist es am besten, Enten zu jagen, ohne dass dich etwas belastet, außer einem Baby", witzelte sie unter dem Bild.

Die Blondine zog für die New York Times blank und ließ sich, so wie Gott sie schuf, ablichten: "Meine bevorzugte Art von Ehrlichkeit", schrieb sie weiter. Ihre Fans überhäuften die werdende Mama mit liebevollen Kommentaren für ihren Mut: "Ich liebe deine Persönlichkeit! Das sind die besten Mutterschafts-Fotos aller Zeiten", lobte sie beispielsweise ein User.

Instagram / amyschumer Amy Schumer bei einem Foto-Shooting, 2019

Anzeige

Getty Images Amy Schumer bei der "I Feel Pretty"-Premiere, 2018

Anzeige

Getty Images Amy Schumer, 2018 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de