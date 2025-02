Amy Schumers Film "Kinda Pregnant" dominiert auf Netflix

Amy Schumer (43) begeistert die Netflix-Zuschauer mit ihrem neuen Film "Kinda Pregnant". Die romantische Komödie, die seit dem 5. Februar auf der Plattform verfügbar ist, wurde in der ersten Woche stolze 25,1 Millionen Mal angesehen und landete damit direkt auf Platz eins der englischsprachigen Filme. Das Werk, bei dem Tyler Spindel Regie führte, erklomm laut TheWrap die Top-10-Listen in 92 Ländern und ließ damit selbst namhafte Konkurrenz wie Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) mit ihrer Action-Komödie "Back in Action" klar hinter sich, die in derselben Zeitspanne 9,2 Millionen Aufrufe erreichte.

Der von Tyler Spindel inszenierte Film scheint nicht nur inhaltlich, sondern auch durch Amys bekannt bissigen Humor zu punkten. Die Komödie erzählt die Geschichte einer Frau, die auf humorvolle Weise mit den Turbulenzen einer ungeplanten Schwangerschaft klarkommen muss. Trotz des oft regional begrenzten Erfolgs von Komödien konnte die Produktion ein weltweites Publikum erreichen. Neben "Kinda Pregnant" verzeichnete Netflix in derselben Woche vergleichsweise niedrigere Zuschauerzahlen bei anderen Filmen und Serien.

Amy selbst ist längst keine Unbekannte mehr in der Unterhaltungsbranche. Seit ihrer ersten großen Bekanntheit durch erfolgreiche Stand-up-Shows und der von Kritikern gefeierten Serie "Inside Amy Schumer" hat sie sich als bemerkenswerte Komikerin etabliert. Doch auch privat bleibt sie im Gespräch, sei es durch ihre Offenheit in Interviews oder durch ihre ehrlichen Einblicke in persönliche Herausforderungen wie ihren Kampf mit Endometriose. Mit "Kinda Pregnant" beweist Amy erneut, dass sie nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera ein Gespür für Inhalte hat, die Menschen weltweit ansprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Jamie Foxx bei einem Fototermin für "Back In Action" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Gene, Januar 2025

Anzeige Anzeige