Amy Schumer plaudert pikante Details zu ihrem Sexleben aus

Amy Schumer (43) sorgte einmal mehr für Schlagzeilen – diesmal mit sehr privaten Einblicken in ihre Ehe. Auf dem roten Teppich der Jubiläumsfeier "SNL 50: The Anniversary Special" in New York verriet die 43-jährige Komikerin, dass sie und ihr Ehemann Chris Fischer genau zwei feste Tage im Jahr für ihr Liebesleben reservieren würden: ihren Hochzeitstag und Geburtstage. Passend zum siebten Hochzeitstag des Paares, den sie am 13. Februar feierten, scherzte Amy gegenüber People: "Ja, sieben Jahre. Wir hatten Sex. Haben wir gemacht."

Amy und Chris sind seit 2018 verheiratet. Ihre Hochzeit fand damals in einer privaten Zeremonie in Malibu statt – mit prominenten Gästen wie Jennifer Aniston (56), Jennifer Lawrence (34) und Jake Gyllenhaal (44). Viel Zeit für Romantik bleibe ihnen im Alltag allerdings nicht, wie Amy selbst zugab. "Wir planen es. Es wird regelrecht geplant, niemand denkt sich dabei einfach: 'Oh, jetzt!'", erklärte sie weiter. Das Paar, das seinen fünfjährigen Sohn Gene gemeinsam großzieht, gibt sich aber nach wie vor verspielt. Auf Instagram teilte Amy anlässlich ihres Hochzeitstags ein humorvolles Bild von sich und Chris auf ihrer Hochzeit mit der Bildunterschrift: "Vor sieben Jahren haben wir einen Ehevertrag unterschrieben und mussten ihn bisher nicht nutzen! Liebe dich, Babe."

Bekannt für ihren frechen Humor, spricht Amy häufig offen über das Leben als Ehefrau und Mutter – und das auf eine Art, die ihre Fans gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken bringt. Der sieben Jahre ältere Chris ist nicht nur Ehemann, sondern auch ein angesehener Koch und Farmer. Die beiden teilen die Liebe zum einfachen Leben. Amys Fans schätzen an ihr besonders ihre Fähigkeit, auch ernste Themen mit einer Prise Ironie zu nehmen. Und auch Amy selbst hatte bereits in Interviews erwähnt, wie wichtig ihr eine gesunde Mischung aus Nähe, Distanz und einer gehörigen Portion Humor in ihrer Ehe sei.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Ihr Sohn Gene

