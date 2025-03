Wegen "Sussex": Amy Schumer spottet über Herzogin Meghan

Amy Schumer (43) hat sich in einem neuen Instagram-Video über Herzogin Meghan (43) lustig gemacht und eine Diskussion über die Verwendung von Nachnamen bei den Royals angestoßen. Die Comedienne spielte dabei auf eine kürzliche Aussage Meghans in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" an. Die Frau von Prinz Harry (40) berichtete in der Show, dass sie großen Wert darauf lege, mit ihrem Titel "Sussex" angesprochen zu werden. Im Video fragte Amy mit einem schelmischen Unterton: "Ich will ja nicht stänkern, aber warum müssen wir Kate Middleton (43) nicht Kate von Wales nennen?"

Hintergrund der Äußerung ist eine Szene aus der Netflix-Serie, in der Mindy Kaling (45) Meghan wiederholt mit ihrem früheren Namen Markle ansprach. Meghan korrigierte sie und betonte: "Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weißt doch, dass ich jetzt eine Sussex bin." Sie erklärte, dass ihr diese Bezeichnung viel bedeute, besonders seit sie Kinder habe und sich den Namen mit ihrer Familie teile.

Nicht nur von Amy gibt es Seitenhiebe in Richtung Meghan. Generell kommt das neue Netflix-Format der ehemaligen Schauspielerin nicht sonderlich gut an. Vor allem die britischen Medien übten nach der Premiere der acht Folgen am 4. März heftige Kritik. Während der Telegraph die Show als "Zurschaustellung von Narzissmus" betitelte, wirft The Times Meghan vor, einen luxuriösen Lebensstil zu vermarkten, der für den Großteil der Zuschauer unerreichbar sei.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

