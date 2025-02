Endometriose: Amy Schumer über ihre traumatische Geburt

Amy Schumer (43) hat in einem Interview bei der Premiere ihres neuen Films "Kinda Pregnant" offen über die Herausforderungen von Schwangerschaften gesprochen. Die Comedian, die gemeinsam mit Stars wie Jillian Bell (40) und Will Forte (54) in dem Netflix-Film zu sehen ist, enthüllte, dass sie vor ihrer eigenen Schwangerschaft wenig über deren Risiken gewusst habe. "Es ist wirklich schwer und lebensbedrohlich", erklärte sie gegenüber dem Magazin Us Weekly. In "Kinda Pregnant", der ab dem 5. Februar auf Netflix zu sehen ist, spielt Amy eine Frau, die aus Eifersucht auf ihre schwangere beste Freundin ein falsches Schwangerschaftsbäuchlein trägt, dabei aber unverhofft die Liebe ihres Lebens findet.

Die Schauspielerin sprach auch über ihre eigene Schwangerschaft, die alles andere als einfach verlaufen sei. Ihr Sohn Gene, den sie gemeinsam mit Ehemann Chris Fischer hat, sei per Kaiserschnitt zur Welt gekommen – ein Eingriff, der bei Amy über drei Stunden gedauert habe. "Ich habe während der ersten Stunde erbrochen", erinnerte sie sich in einem Podcast im Jahr 2019. Der komplizierte Verlauf sei durch ihre Endometriose verschärft worden, eine Erkrankung, die Amy Jahre später dazu zwang, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen. In einer Instagram-Nachricht aus dem Jahr 2021 teilte sie ergreifend mit, dass bei der Operation 30 Herde der schmerzhaften Krankheit sowie ihr Appendix entfernt worden seien. Trotz all der Strapazen hatte sich Amy erleichtert gezeigt, dass sie sich endlich wieder besser fühlen konnte.

Amy Schumer sprach auch mit einer Prise ihres typischen Humors über die Geschehnisse. "Jason Bateman fragte mich frech, ob ich sie behalten hätte, und ich meinte: 'Ja, tatsächlich habe ich sie bronzieren lassen'", erzählte sie lachend in einem Podcast. Trotz der ernsten Themen ist Amy bekannt dafür, schwierige Erlebnisse mit Offenheit und Charme zu teilen. Mit ihrem Film "Kinda Pregnant" kehrt sie zur Komödie zurück, bringt jedoch auch ihre persönlichen Erfahrungen ein – ein Mix, der ihre Fans begeistert.

Getty Images Amy Schumer im April 2023

Getty Images Amy Schumer auf der Met Gala 2022

