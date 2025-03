Nach Ozempic-Beichte: Amy Schumer zeigt erschlankte Figur

Amy Schumer (43) zeigte sich am Donnerstagabend beim Love Rocks NYC Benefizkonzert in New York in einem auffälligen Look. Die Comedian, die als Moderatorin auftrat, trug ein figurbetontes, blau-gestreiftes Rugby-Kleid, das ihre erschlankte Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Amys Auftritt kommt nur wenige Monate, nachdem sie im Januar in der Howard Stern Show publik gemacht hatte, welche schlimmen Erfahrungen sie mit dem Diabetes-Medikament Ozempic gemacht hatte, das häufig zur Gewichtsreduzierung eingesetzt wird: "Ich habe also vor fast drei Jahren Ozempic ausprobiert und war bettlägerig. Ich musste mich übergeben und hatte keine Energie mehr." Obwohl sie damit 14 Kilogramm verlor, entschied sie sich, es abzusetzen, da es ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigte – eine Konsequenz, die sie laut eigener Aussage auch nicht mit ihrer Rolle als Mutter eines fünfjährigen Sohnes vereinbaren konnte.

Zusammen mit Kate Hudson (45) und ihrer Tochter Rani posierte sie nun für Fotos, allem Anschein nach bei bester Gesundheit und gut gelaunt. Im Anschluss an das Event teilte sie Eindrücke des Abends auf ihrem Instagram-Kanal. "Danke, dass ich dabei sein durfte", schrieb Amy, die während der Veranstaltung die Musiklegende Mavis Staples (85) auf der Bühne vorstellte. Sie schrieb gewohnt selbstironisch zu einem ihrer aktuellen Posts: "Das Publikum war so lieb. Meine Shapewear ist gerissen, aber wir haben es durchgezogen!" Der Abend diente einem wohltätigen Zweck: Mit den Einnahmen wurden Organisationen wie God's Love We Deliver unterstützt, die sich um die Versorgung von Bedürftigen kümmern. Amy betonte stolz, dass insgesamt rund vier Millionen Euro gesammelt wurden.

Auch "Marshall"-Star Kate nutzte die Gelegenheit, um ein Herzensprojekt vorzustellen: ihre neue Netflix-Serie "Running Point". Schauspielkollegin Amy, die schon in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer direkten Art auf den Bühnen Hollywoods polarisierte, schaffte es auch dieses Mal, die Stimmung des Publikums trotz ernstem Anlass mit Leichtigkeit anzuheben. Neben ihrer charmanten Bühnenpräsenz sorgte auch ihr eleganter Look für Schlagzeilen, wobei ihr schlicht geflochtener Ponytail den sportlich-schicken Stil des Abends abrundete. Amy ist bekannt für ihren offenen Umgang mit sensiblen Themen wie Körperideale von Frauen und ihre humorvolle Art, auch schwierige Situationen zu meistern – eine Eigenschaft, die ihre Fans an ihr besonders schätzen. Außerdem gewährt sie via Social Media viele herzerwärmende Einblicke in ihre Ehe mit Koch Chris Fischer.

Getty Images Amy Schumer mit Kate Hudson und deren Tochter Rani, März 2025

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Oktober 2022

