Silbermond ist wieder da! Als die Band-Mitglieder Stefanie Kloß (34) und Thomas Stolle (35) im April vergangenen Jahres Eltern eines kleinen Sohnes wurden, hieß es erst mal: Runter von der Bühne und ran an den Wickeltisch! Die Fans haben unterdessen geduldig auf ein Bühnen-Comeback gewartet. Jetzt wird ihre Ausdauer belohnt, denn: Silbermond meldet sich mit einem ersten öffentlichen Auftritt aus der Baby-Pause zurück!

Am vergangenen Donnerstag waren die "Symphonie"-Interpreten beim Musikautorenpreis 2019 zu Gast. Dort erzählten sie im Interview mit TIKonline.de, dass sie bald wieder auf der Bühne stehen würden: Die Tour, die nach dem Album "Leichtes Gepäck" aus dem Jahr 2015 benannt ist, beginnt im April – und ist jetzt schon ausverkauft! "Wir sind endlich wieder unterwegs und da haben wir auch Bock drauf", freute sich Steffi. Die ersten Schritte wollten sie aber zunächst in kleinen Klubs wagen. "Wir gucken mal, ob wir es noch können und dann geht es auf die großen Open-Air-Bühnen", erklärte die Sängerin. Für 2020 ist schließlich eine Arena-Tour durch viele große Städte wie Hamburg, Berlin, München und Wien geplant.

Doch Baby und Musik-Karriere – wie bekommt man das unter einen Hut? "Abhängen bis so 23 Uhr im Proberaum ist jetzt nicht mehr ganz so, [...] aber das ist auch okay", verriet Steffi. Und damit weder sie noch Thomas auf die kommende Tournee verzichten müssen, wird der kleine Racker seine berühmten Eltern begleiten.

AEDT/WENN.com Stefanie Kloß und Andreas Nowak von Silbermond beim Musikautorenpreis 2019

Sony Music Stefanie Kloß und Thomas Stolle

VOX / Markus Hertrich Silbermond bei "Sing meinen Song"

