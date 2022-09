"The Voice"-Stefanie macht Kandidaten schlüpfriges Angebot

Was hat sich Stefanie Kloß (37) dabei gedacht? Aktuell läuft die zwölfte Staffel von The Voice of Germany. Die Juroren Peter Maffay (73), Mark Forster (39), Stefanie Kloß und Rey Garvey kämpfen mal wieder um die besten Talente für ihre Teams. Auch Freitagabend war es wieder so weit: Die Talente auf der Bühne verzauberten neben dem Publikum auch die Jury. Für einen angehenden Sänger hatte die Silbermond-Sängerin ein ganz ausgefallenes Angebot.

Als der Student Luis Schubert mit seiner Version von One Directions Hit "Drag Me Down" auftritt, wollen sowohl Stefanie als auch Mark das junge Talent in ihrem Team haben. "Gesungen habe ich jetzt das erste Mal vor Leuten. Nur vor meiner Freundin, sonst vor keinem", gesteht der 20-Jährige nach seinem Auftritt. Um Luis von sich zu überzeugen, malt Stefanie sich bereits die Zukunft des Studenten aus: "Du hast eine Leidenschaft. Lass uns zusammen Musik machen. Lass uns die Leute so berühren, wie du deine Freundin zu Hause berührt hast."

Als ein vielsagendes Raunen durch das Publikum ging, korrigierte sich die Sängerin schnell: "Mit der Stimme, meine ich!" Doch es war zu spät, der Fauxpas war ein gefundenes Fressen für ihre Jury-Kollegen. Nachdem Luis sich für Marks Team entschieden hatte, stichelte er in die Richtung der 37-Jährigen. "Ich würde gerne, dass du mich berührst, wie du deine Freundin berührt hast. Oder wie war das?"

Instagram / silbermond Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Luis Schubert, "The Voice of Germany"-Teilnehmer

Getty Images Stefanie Kloß, Dezember 2016

