"The Masked Singer"-Rateteam: Diese Promis sind in Show vier

Bei The Masked Singer gibt es in jeder Show etwas Neues! Mittlerweile geht die Sendung in die vierte Runde und es fallen immer weitere Masken. In der vergangenen Show musste sich die Pfeife geschlagen geben. Darunter steckte Germany's next Topmodel-Jurymitglied Thomas Hayo. In jeder Show dürfen neue Promis neben Ruth Moschner (46) rätseln, wer in den bunten Kostümen steckt. Und die Rategäste für die kommende Sendung sind diesmal echte Gesangstalente!

Der Instagram-Account von "The Masked Singer" gab offiziell bekannt, wer in Show vier neben Ruth Platz nehmen wird: Sie wird sich zusammen mit Sänger Giovanni Zarrella (44) und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (37) den Kopf zerbrechen. Ob es den beiden einen Vorteil bringt, echte Gesangsprofis zu sein, bleibt abzuwarten, denn immerhin sind die Stimmen der Promis stark verzerrt. Giovanni repostete die Verkündung direkt und schrieb mit einem Herz-Emoji: "Wir sehen uns am Samstag". Es scheint, als könne er seinen Auftritt gar nicht abwarten.

In den vergangenen drei Sendungen durften schon zahlreiche namhafte Promis neben Ruth am Ratepult sitzen. Zuletzt wurde sie von zwei "The Masked Singer"-Veteranen flankiert. Ross Antony (48) und Yvonne Catterfeld (42) nahmen 2021 an dem Hauptformat und an dem Weihnachtsspecial maskiert teil. Aber auch beim Raten hatten die beiden ihren Spaß.

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Getty Images Stefanie Kloß im März 2005

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

