Erinnerung an Papa: Steffi Kloß weint bei "Sing meinen Song"

Für Stefanie Kloß (38) wurde es bei Sing meinen Song emotional. Heute startete die zehnte Staffel der Musikshow. Jeden Abend widmet sich die Gruppe einem der anwesenden Musiker und interpretiert dessen Songs auf seine Weise ganz neu. Am ersten Abend stand Stefanie als Frontfrau der Band Silbermond im Mittelpunkt. Und Sänger Johannes Oerding (41) rührte Steffi mit seiner Performance sogar zu tränen.

Für seinen Auftritt bei "Sing meinen Song" hatte Johannes sich den Silbermond-Track "In meiner Erinnerung" ausgesucht. Und hinter dem Song steckt für Steffi eine besondere Bedeutung, denn sie widmete ihn ihrem verstorbenen Vater. Den verlor sie schon als Teenager und sie versuche ihn mit diesem Lied in ihrer Erinnerung zu halten. "Dafür sind wir Musiker und können zum Glück solche Lieder schreiben. Das gibt ein bisschen Frieden", erklärte die 38-Jährige. "Ich habe auf jeden Fall gerade auch schon Gänsehaut", meinte auch Johannes. Und als er dann anfing zu singen, kullerten ganz schnell die Tränen.

Im Anschluss an Johannes' Auftritt ist die Gruppe sich offenbar einig, dass es eine der ergreifendsten Performances des Abends ist. Mit Tränen in den Augen resümiert Steffi: "Wir alle brauchen irgendwie einen Song, in dem wir Menschen lassen können, wenn sie gehen." Wenig später steht sie selbst auf der Bühne und singt passend dazu einen neuen eigenen Song als Widmung an alle Mamas.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Stefanie Kloß und Lea bei "Sing meinen Song"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Stefanie Kloß, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de