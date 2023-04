Stefanie Kloß singt bei "Sing meinen Song" für ihre Mutter

Stefanie Kloß (38) performt ein besonderes Lied. Auch dieses Mal ist die Frontfrau von Silbermond bei der Jubiläumsstaffel von Sing meinen Song dabei, die erste Folge drehte sich um die Musikerin. Zu Beginn wurde es dann auch direkt emotional – als Johannes Oerding (41) "In meiner Erinnerung" sang, flossen bei ihr die Tränen. Später griff Steffi selbst zum Mikro und widmete ihren neuen Song ihrer Mama.

Bevor es für die 38-Jährige auf die Bühne ging, erinnerte sie sich an ihre Kindheit zurück: "Meine Mutter hat sich nie beschwert, sie hat nie gejammert. Ich habe mich immer sicher gefühlt." Seit Steffi eigenen Nachwuchs hat, sei ihr vieles klar geworden: "Mutter ist man nicht, Mutter wird man mit jedem Tag neu. Von den Müttern wird so viel erwartet." Daher habe sie als Dankeschön das Lied "Hey Ma" geschrieben, das sie gestern zum ersten Mal aufführte.

Steffis Performance berührte ihre Kollegen. "Ich hätte mir am liebsten noch eine Stunde deine Stimme anhören können. Es war so schön umarmend. Ich habe so an meine Mama gedacht", schwärmte Nico Santos (30) anschließend.

Getty Images Stefanie Kloß beim Finale von The Voice of Germany

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Stefanie Kloß, Musiker

RTL / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song" 2023

