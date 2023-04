Kurz vor Staffelstart: "The Voice"-Jury soll sich auflösen

Werden bei The Voice of Germany demnächst neue Gesichter hinter den roten Sesseln zu sehen sein? Seit mehreren Jahren sorgt die Castingshow bei den Zuschauern für große Begeisterung. Nicht nur die Gesangstalente sind der Grund für das entzückte Publikum – auch die Juroren erfreuen sich einer großen Anhängerschaft. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die Jury soll komplett aufgelöst werden!

Vergangenes Jahr bewerteten Mark Forster (40), Stefanie Kloß (38), Rea Garvey (49) und Peter Maffay (73) die Stimmen der Teilnehmer. Laut Bild wird es Mitte Mai zu einigen Änderungen kommen – die Besetzung der Profis soll noch komplett offen sein. Peter soll kein Interesse an einer weiteren Staffel haben, und auch Marks Zukunft bei der Sendung sei noch völlig ungewiss. Bisher sollen keine Verträge unterzeichnet worden sein. Aufgrund der Unklarheiten könne sich auch der Sendetermin nach hinten verschieben.

Obwohl Peter also nicht mehr bei "The Voice" zu sehen sein wird, habe er die Zeit sehr genossen. "Der Umgang miteinander ist bei 'The Voice' grandios. Man geht respektvoll miteinander um, und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten oder am eindrucksvollsten hängen geblieben ist", schwärmte der Sänger gegenüber Promiflash.

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2022

Anzeige

Getty Images Peter Maffay, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de