David Friedrich (29) und Maxime Herbord (24) stehen endlich zu ihrem Glück! Seit Monaten spekulieren ihre Follower, ob zwischen den Kuppelshow-Stars etwas läuft. Im Februar bestätigte die ehemalige Bachelor-Kandidatin sogar, dass sie in festen Händen sei. Die Identität ihres Partners wollte sie damals jedoch nicht verraten. Nun hat die Heimlichtuerei aber ein für alle Mal ein Ende: Auf ihren Social-Media-Kanälen outen sich die beiden als Paar!

David und Maxime sind gerade in Efteling und machen gemeinsam den größten Freizeitpark der Niederlande unsicher. Die ausgelassene Stimmung vor Ort nehmen sie zum Anlass, um ihr Glück endlich mit ihren Followern zu teilen. "Wenn zu Hause kein Ort mehr ist, sondern eine Person", untertitelt die brünette Beauty ein Instagram-Pärchenfoto mit David und versieht den Schnappschuss zusätzlich mit einem vielsagenden Herz-Emoji. Auch der Rocker steht auf seinem Kanal zu seinen Gefühlen. "3, 2, 1, meins! Eine Frau, die immer das Gute und Positive sieht – und der ich viel zu verdanken habe", findet er rührende Worte.

In seinen Hashtags steht David auch dazu, dass er und Maxime schon länger eine Beziehung führen. Mit den Worten "Kein Bock mehr zu verstecken" macht der Ex von Jessica Paszka (28) aber deutlich, dass die beiden ihre Zuneigung füreinander in Zukunft nach Lust und Laune ausleben wollen – das eine oder andere Turtel-Pic ist da sicher nicht ausgeschlossen.

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und Maxime Herbord in Efteling

P.Hoffmann/WENN.com David Friedrich bei The Dome

Instagram / maximeee Maxime Herbord in Paris

