Hat es bei ihr endlich gefunkt? Im vergangenen Jahr buhlte Maxime Herbord (24) um das Herz von Daniel Völz (33). Während der Bachelor viele Damen um seinen Finger wickeln konnte, war die Brünette alles andere als angetan – und schmiss in der sechsten Nacht der Rosen freiwillig das Handtuch. Nun scheint es, als hätte Maxime dennoch ihr Glück gefunden: Sie zeigt sich im Netz Hand in Hand mit einem bisher Unbekannten!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Maxime einen Schnappschuss aus ihrem Urlaub in Thailand. Der traumhafte Ausblick wurde dabei allerdings komplett zur Nebensache: Auf dem Bild hält die 24-Jährige offenbar die Hand eines Mannes. Ihre Follower freuten sich über das Liebesglück der Influencerin – forderten aber direkt mehr Details. "Wir brauchen mehr Infos, liebe Maxime, wir wollen Daten, Fakten, Name und Adresse”, witzelte ein User. Maxime hält sich allerdings im Netz bedeckt, bestätigte aber gegenüber RTL: "Ja, ich bin in festen Händen!"

Wer der Mann an ihrer Seite ist, verriet sie allerdings nicht. Aber auch hier haben die Fans eine Theorie: "Viel Glück mit David Friedrich (29)!” Der Ex-Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin bewiesen bereits mit einigen Clips, dass sie sich gut verstehen und befreundet sind. "Da kann ich mich nicht konkret äußern", lautete Maximes Antwort auf die Spekulationen. Ein Dementi klingt anders!

Instagram / maximeee Maxime Herbord und ein Unbekannter im Urlaub in Thailand

Instagram / maximeee Maxime Herbord, bekannt aus "Der Bachelor" 2018

P. Hoffmann / WENN.com David Friedrich bei den ABOUT YOU-Awards

