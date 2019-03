Es ist endlich da! Erst vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass Steffen Hallaschka (47) und seine Frau Anne-Katrin ihr zweites Kind erwarten. Nazan Eckes (42) sprang sogar kurzfristig für ihren Kollegen ein und moderierte am vergangenen Mittwoch das RTL-Magazin "stern TV" – da stand die Geburt noch kurz bevor. Jetzt wurde die freudige Nachricht in den sozialen Medien verkündet: Steffen ist Papa eines Jungen geworden!

Die Baby-News verkündete die nunmehr Zweifach-Mama auf Facebook mit einem Foto eines blauen Fußabdrucks. Dazu schrieb sie: "Blau fehlte noch in unserem Team." Zudem teilte sie mit ihren Anhängern erste Details der Entbindung: "An die Rekord-Geschwindigkeit seiner Schwester kommt er nicht ran: Ewig lange zwei Stunden brauchte Brudi von der ersten 'Vielleicht-Wehe' bis zur Geburt."

Ob der 47-Jährige nach der Niederkunft seines zweiten Kindes genau so schnell wieder vor der Kamera stehen wird, wie nach der seiner Tochter, ist bislang nicht klar. Damals moderierte Steffen bereits am selben Abend wieder "stern TV": "Meine Tochter hat mir das Vergnügen bereitet, ihre Geburt an einem Mittwochmorgen anzukündigen. Sie ist dann aber in Windeseile auf die Welt gekommen." So war es dem frischgebackenen Papa mit drei Stunden Schlaf und ordentlich Glückshormonen im Blut möglich, abends durch die Sendung zu führen.

Getty Images Steffen Hallaschka und seine Frau Anne-Katrin beim Deutschen Fernsehpreis 2018

Getty Images Steffen Hallaschka mit seiner Frau Anne-Katrin, 2017 in Düsseldorf

TVNOW / Stefan Gregorowius / i&u TV Steffen Hallaschka bei "Stern TV"

